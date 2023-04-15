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HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 20.30

YAYIN: beIN SPORTS 1 Fenerbahçe: İrfan, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Atakan, Mujakic, Kitsiou, Diack, Taylan, Hanousek, Emre Kılınç, Zahid, Sowe Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlıyor. Derbi mağlubiyetinin ardından geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenerek bir nebze olsun saran sarı lacivertliler, evinde renktaşına karşı hata yapmak istemiyor.

Başkent ekibine karşı evinde oynadığı son 15 maçın 13'ünü kazanarak ezici bir üstünlüğü elinde bulunduran Fenerbahçe, bu maçlarda toplam 43 gol atarak maç başı 3.3 gol ortalaması yakaladı. Golcü kimliğini ortaya koyan ve Spor Toto Süper Lig'in en çok gol atan takımı konumunda bulunan Fenerbahçe, aynı zamanda geriye düştüğü maçlarda en çok puan takım toplayan takım olarak da dikkat çekiyor.

Son olarak geçen hafta 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmasına bilen Jorge Jesus'un ekibi, toplamda 17 puanı bu şekilde kazandı. Kafkas'ın ekibinin en önemli gol ayağı bu maçta da Ali Sowe olacak. Son 5 maçta 4 gol atan Gambiyalı forvet, bu sezonki 9 gol 3 asistiyle takımına 12 puan kazandırdı.

FENERBAHÇE'DE 7 EKSİK Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Ayrıca maçtan saatler önce Altay Bayındır'ın da sakatlıktan dolayı forma giyemeceği açıklandı. Bu isimlerin yanı sıra henüz hazır olmayan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde'nin de oynaması beklenmiyor. SINIRDA 7 İSİM Fenerbahçe'de 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda Medipol Başakşehir karşısında takımı yalnız bırakacak.

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