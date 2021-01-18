Süper Lig'de 19. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Son haftaların çıkış içindeki iki takımının mücadelesinde şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, sahasında Başkent temilcisi Ankaragücü ile kozlarını Kadıköy'de paylaşıyor. Peki merakla araştırılan Fenerbahçe Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Ankaragücü maçı 18 Ocak Pazartesi akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Sadık, Caner, Gustavo, Ozan, Pelkas, Sinan, Valencia, Thiam.

Ankaragücü : Friedrich; Pinto, Atakan, Sarlija, Atila; Voca, Lukasik; Saba, Çekiçi, Paintsil; Bolingi