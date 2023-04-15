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Selahattin Baki ve Jorge Jesus'tan Atilla Karaoğlan'a tepki!

Fenerbahçe - MKE Ankaragücü maçının ilk yarısının tamamlanmasıyla Fenerbahçeli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki saha kenarına gelerek, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan ve ekibine tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerde ayrıca teknik direktör Jorge Jesus da saha içine girerek hakeme itirazda bulundu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Selahattin Baki ve Jorge Jesus'tan Atilla Karaoğlan'a tepki!

    Fenerbahçe - MKE Ankaragücü müsabakasında tansiyon yükseldi. İlk yarının son anlarında İsmail Yüksek’in gördüğü sarı kart sonrası tribünler hakem Atilla Karaoğlan’a tepki gösterdi. 
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Selahattin Baki ve Jorge Jesus'tan Atilla Karaoğlan'a tepki!

    Hakem Atilla Karaoğlan’ın ilk yarının bitiş düdüğünü çalmasıyla birlikte gerginlik iyice tırmandı ve sarı-lacivertli yöneticiler Ahmet Ketenci ve Selahattin Baki saha kenarına geldi. 
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Selahattin Baki ve Jorge Jesus'tan Atilla Karaoğlan'a tepki!

    Hakem triosunun soyunma odasına girmesine engel olan Baki ve Ketenci, tepkilerini sürdürdü.

     
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Selahattin Baki ve Jorge Jesus'tan Atilla Karaoğlan'a tepki!

    Gerginlik, güvenlik güçlerinin araya girmesiyle yatıştırıldı ve hakem üçlüsü soyunma odasına gitti.
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Selahattin Baki ve Jorge Jesus'tan Atilla Karaoğlan'a tepki!

    JESUS DA TEPKİ GÖSTERDİ

    İlk yarının sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da soluğu hakem Atilla Karaoğlan'ın yanında aldı.
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Selahattin Baki ve Jorge Jesus'tan Atilla Karaoğlan'a tepki!

    Jorge Jesus, yardımcısı Joao De Deus ile birlikte sahaya girerek itirazlarını sürdürürken, hakem Atilla Karaoğlan, Deus'a sarı kart gösterdi.

     
  • Fenerbahçe - Ankaragücü maçında Selahattin Baki ve Jorge Jesus'tan Atilla Karaoğlan'a tepki!

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