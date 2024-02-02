Fenerbahçe, Antalyaspor'a konuk olacağı maç için Antalya'ya geldi
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Antalya'ya geldi.
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında lider Fenerbahçe, yarın Antalyaspor'a konuk olacağı karşılaşma için Antalya'ya geldi.
Fenerbahçe Futbol Takımı'nı Antalya Havalimanı'nda karşılayan sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek takdim etti.
Futbolcularla fotoğraf çektiren taraftarlar, formalarını imzalattı.
Fenerbahçe kafilesi daha sonra otobüsle Konyaaltı ilçesinde konaklayacağı otele geçti.