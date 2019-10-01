Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde 25 dakikası basın açık olarak gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ile başladı. Oyuncular ardından çabukluk çalışması ile idmana devam etti.

Basına açık olan bölümün son kısmında ise sarı-lacivertli ekip, dar alanda 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Victor Moses ile Garry Rodrigues ve ABD'ye giden Hasan Ali Kaldırım idmanda yer almadı.

Sarı-lacivertli ekip, Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.