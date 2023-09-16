Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

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Fenerbahçe Antalyaspor maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Süper Lig'de 5. haftanın zorlu mücadeleleri arasında yer alan Fenerbahçe Antalyaspor maçının tarihi ve saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Fenerbahçe Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Fenerbahçe Antalyaspor maçında öne çıkan ayrıntılar...