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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2025 - 21:02 Güncelleme: 01.03.2025 - 21:02
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        Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır!
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        Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 grup halinde 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yapan sarı-lacivertli ekip, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

        Fenerbahçe bu antrenman ile Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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