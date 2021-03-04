Fenerbahçe-Antalyaspor maçından notlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerAjans Haberleri
ABONE OL

Fenerbahçe-Antalyaspor maçından notlar

Süper Lig'in 28. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe, son maçına göre ilk 11'de 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçından notlar
AA

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Erol Bulut, ligin 27. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde bulunan oyunculardan Mame Thiam'ı yedeğe çekti. Bulut, bu oyuncunun yerine ileri uçta Mbwana Samatta'ya şans verdi.

Trabzonspor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Serdar Aziz ile Mert Hakan Yandaş kadroda yer almadı. Bu oyuncuların yerine ilk 11'de Filip Novak ve Ozan Tufan sahaya çıktı. Trabzonspor karşısında sol bekte oynayan Attila Szalai, bu maçta asıl mevkisi stoperde görev aldı.

Fenerbahçe, karşılaşmaya Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak, Ozan Tufan, Sosa, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Pelkas ve Samatta 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Enner Valencia, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Thiam, Sinan Gümüş, Nazım Sangare ve Uğur Kaan Yıldız oturdu.

- İrfan Can Kahveci ilk kez kadroda

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İrfan Can Kahveci, ilk kez maç kadrosunda yer aldı.

Milli futbolcu, kadroya dahil edildikten sonra sarı-lacivertli takımın ligde ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yaptığı 6 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

- Fenerbahçe'de 6 eksik

Fenerbahçe'de 6 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Fraport TAV Antalyaspor karşısında forma giyemedi.

Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar ile Mert Hakan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo ve Sadık Çiftpınar kadroda yer alamadı.

Trabzonspor maçı öncesi kadro dışı bırakılan Caner Erkin ile sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Diego Perotti de müsabakada görev yapamadı.

Öte yandan Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen askerler için karşılaşmadan önce saygı duruşunda bulunuldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME