Süper Lig’in 28. haftasında Fenerbahçe, sahasında FT Antaylaspor’u konuk edecek. 19.00’da başlayacak mücadelede Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcıları Serkan Ok ile Osman Gökhan Bilir olacak.
Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi Volkan Bayarslan oldu. AVAR’da ise Hakan Ceylan görev yapacak.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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