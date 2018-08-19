Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'a 1-0 kaybettiği maçın ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, önemli açıklamalarda bulundu. Semih Özsoy'un açıklamalarından öne çıkan ifadeler şu şekilde: "Kötü bir mağlubiyet oldu. Sonuç istemediğimiz gibi oldu. Kötü oynadık, kötü bitti. Kabul edilebilir bir futbol değil. Henüz 2. hafta olduğundan dolayı lig başlarında böyle şeyler olması muhtemeldir."

"ŞARTLARI AÇIKLAYAMAM"

Giuliano'nun transferinin şartlarını açıklayamam. Transfer netleştikten sonra KAP mecburiyeti var. Ama bitti denecek kadar yakın bir transfer, kulübümüz için iyi bir anlaşma.

"EMRE İLE COMOLLİ GÖRÜŞTÜ"

Gördük ki, daha biz seçilmeden rakipler Emre Akbaba ile ilgilenmiş, vazgeçtik. Oyuncuyla bir kez Comolli görüştü ve fikrini almak istedi. Oyuncuyla ilgilenmemizin tek nedeni, Alanyaspor Başkanı'nın teklif etmesi."

"TRANSFER KESİN"

"Oyuncu transferi olacağı kesin. Ayrılık da olabilir. Giuliano ile ayrılık aşamasına geldi, diğer oyunculara teklif olursa ve teknik kadro onay verirse, olabilir."

"KİRALIK ALABİLİRİZ"

"Eğer bonservis ücreti ödemiyorsak, kiralık ya da satılık, oyuncu alabiliriz. Ama eğer bonservis ücreti veriyorsak ya da kiralama ücreti veriyorsak, önce satmamız lazım. Ayew gibi kiralama bedeli yoksa alınabilir, Islam gibi bir şey ödenecekse farklı."



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