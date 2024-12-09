Fenerbahçe-Athletic Bilbao maçına Bosna Hersekli hakem!
Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacağı müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.
Avrupa Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, İspanya LaLiga ekibi Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe-Athletic Bilbao karşılaşmasını Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek.
Irfan Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Antoni Bandic görev yapacak.
Fenerbahçe-Athletic Bilbao karşılaşmasında VAR'da hakem Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri yer alacak.