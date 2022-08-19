Temsilcilerimiz Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları rövanş müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

FENERBAHÇE'YE İSPANYOL HAKEM

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Avusturya ekibi Austria Wien'i 25 Ağustos Perşembe günü ağırlayacağı play-off turu rövanş maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Manzano yönetecek. Mücadelede Manzano'nun yardımcılıklarını Diego Barbero ve Angel Nevado üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

SİVASSPOR'UN MÜCADELESİNİ JOVANOVIC YÖNETECEK

Demir Grup Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Malmö'yü 25 Ağustos Perşembe günü konuk edeceği play-off turu rövanş maçını, Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Jovanovic düdük çalacak. Müsabakada Jovanovic'in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇKININ HAKEMİ AVUSTURYALI SCHUETTENGRUBER

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Belçika ekibi Royal Antwerp ile 25 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı play-off turu rövanş maçında, Avusturyalı hakem Manuel Schuettengruber görev alacak.

UEFA'da yer alan açıklamaya göre Bosuil Stadı'nda TSİ 21.45'de başlayacak müsabakada Schuettengruber'in yardımcılıklarını Roland Brandner ve Robert Steinacher yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Rene Eisner üstlenecek.