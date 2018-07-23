Süper Lig'de yeni sezon için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, bir yandan da transfer harekatına devam ediyor....

Takıma deneyimli bir golcü katmak isteyen Sarı-Lacivertliler, bu doğrulda radarına aldığı Andre Ayew için temaslarını sıklaştırdı. Fenerbahçe Yönetimi, Ganalı yıldız için Premier Lig ekibi Swansea'ye teklifte bulundu.

28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna dahil etmek isteyen Fenerbahçe'nin 28 yaşındaki golcüyü kiralık olarak takıma dahil etmeyi planladığı dile getirildi.

46.9 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ!

Andre Ayew, 2016 yılında Swansea'den West Ham'a 24.10 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Ganalı futbolcuyu 2018'in Ocak ayında yeniden geri alan Swansea, bu transfer için 22.80 milyon Euro ödemişti.

87 GOL ATTI



Daha önce Marsilya, Lorient, Swansea ve West Ham'da oynayan Andre Ayew, kariyeri boyunca çıktığı 333 maçta fileleri 87 kez havalandırdı.

Gana Milli Takımı'yla da 42 maçta forma giyen yıldız golcü, 12 gol attı.

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