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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçının hazırlıklarını tamamladı - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, AZ Alkmaar maçının hazırlıklarını tamamladı

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Hollanda ekibi AZ Alkmaar maçı hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 12:52 Güncelleme: 06.11.2024 - 12:52
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        Fenerbahçe, AZ Alkmaar hazırlıkları tamamlandı!
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        UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, yarın TSİ 23.00'te Hollanda takımı AZ Alkmaar'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, bu maçın hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan idman, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktiği üzerinde duruldu.

        Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder bireysel antrenman gerçekleştirdi. Ganalı futbolcu Alexander Djiku da tedbir amaçlı idmana katılmadı. Tedavileri süren Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Kahveci'nin de tedavileri sürüyor.

        Sarı-lacivertliler, gün içerisinde özel uçakla Hollanda'ya hareket edecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve aday kadrodan bir futbolcu Alkmaar Stadı'nda TSİ 19.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

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