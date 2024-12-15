Fenerbahçe, Başakşehir karşısında seriye bağladı!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşırken 3-1'lik skorla galibiyete uzandı.

Sarı-lacivertliler rakibine karşı olan üstünlüğünü bu maçta da sürdürdü. Kanarya, bu süreçte 1'i Türkiye Kupası, 5'i Süper Lig olmak üzere üst üste 6. maçtan da sahadan galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, turuncu-lacivertlilere karşı en uzun galibiyet serisini 6 maça çıkardı.