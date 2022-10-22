STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Ferdi, Lincoln, İsmail, İrfan, Crespo, Valencia, Batshuayi
Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka.
Ligin 10. haftasında deplasmanda oynadığı maçta MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 20'ye çıkaran, sıralamada da lider Adana Demirspor'un ardından ikinciliğe yerleşen sarı-lacivertliler, aynı puana sahip Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.
29. RANDEVU
İki takım arasında 2007-2008 sezonundan bu yana oynanan 28 maçta sarı-lacivertliler 14, turuncu-lacivertliler ise 11 galibiyet elde etti. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe 39 gol atarken, Medipol Başakşehir ise 32 kez fileleri havalandırdı.
FENERBAHÇE EVİNDE DAHA ÜSTÜN
Sarı-lacivertlilerin, rakibiyle sahasında yaptığı maçlarda bariz üstünlüğü bulunuyor.
Fenerbahçe, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan ve 2014'ten itibaren Medipol Başakşehir ismiyle mücadele eden turuncu-lacivertli takımla Kadıköy'de karşı karşıya geldiği 14 lig karşılaşmasının 10'unu kazandı.
İki takım arasında Ülker Stadı'nda yapılan 3 lig maçından ikisi berabere, birisi de sarı-lacivertlilerin mağlubiyetiyle sonuçlandı. Ülker Stadı'nda yapılan Süper Lig müsabakalarında Fenerbahçe 25, Medipol Başakşehir ise 10 gol kaydetti.
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