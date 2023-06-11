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Haberler Futbol Türkiye Kupası Fenerbahçe-Başakşehir maçı CANLI YAYIN izle! Ziraat Türkiye Kupası finali canlı izle HD link! FB Başakşehir ilk 11'ler ve kadrolar
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Fenerbahçe-Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe-Başakşehir maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler 9 yıllık kupa hasretine son vermek, Başakşehir ise kulüp tarihinin ilk Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmek için mücadele ediyor. Fenerbahçe-Başakşehir maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

Fenerbahçe-Başakşehir maçı CANLI YAYIN izle! Ziraat Türkiye Kupası finali canlı izle HD link! FB Başakşehir ilk 11'ler ve kadrolar
HABERTURK.COM / Ajanslar

Ziraat Türkiye Kupası’nda 2022-2023 sezonu şampiyonu Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir arasında oynanan maçla belli oluyor.

STAT: Gürsel Aksel Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 20.45
YAYIN: ATV

1' Batshuayi, 29' Batshuayi

FENERBAHÇE: İrfan Can Eğribayat, Peres, Szalai, Serdar, Ferdi, Zajc, Arão, İrfan Can Kahveci, Arda, Batshuayi, Valencia

BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Caner Erkin, Biglia, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Serdar Gürler, Keny, Figueiredo.

Kupada 18. kez finalde mücadele eden Fenerbahçe, son 19 sezonda 9. kez final heyecanı yaşıyor. Kupada son olarak 2018 yılında final oynayan sarı-lacivertliler, Akhisarspor’a 3-2 yenilmişti. Kanarya, Türkiye Kupası’nı son olarak 2013 yılında Trabzonspor’u 1-0 yenerek müzesine götürmüştü.

Başakşehir ise 3. kez çıktığı finalde ilk Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ilk kez 2011’de finalde mücadele ederken, penaltı atışları sonunda kupayı Beşiktaş’a kaptırdı. 2017’de oynanan finalde ise Konyaspor ile karşılaşan turuncu-lacivertliler yine penaltı atışlarında kaybeden taraf oldu.

KUPADA 5. RANDEVU

İki takım Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 4 kez karşılaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla ilk kez Fenerbahçe ile 2006-2007 sezonunda aynı grupta yer alırken, sarı-lacivertliler müsabakayı 5-0 kazandı. 2016-2017 sezonunda yarı finalde oynanan iki maçta da 2-2’lik eşitlik yaşanırken, penaltı atışları sonunda final biletini Başakşehir aldı. 2020-2021 sezonunda ise çeyrek finalde tek maç usulüne göre Kadıköy’de oynanan maçı Başakşehir 2-1 kazanmayı başardı.
Spor Toto Süper Lig’de bu sezon iki takım arasında oynanan maçlarda Fenerbahçe evinde 1-0, deplasmanda ise 2-1 kazandı.

F.BAHÇE 9 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK İSTİYOR

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaştığı Medipol Başakşehir'i yenmesi durumunda, yaklaşık 9 yıllık kupa hasretini sona erdirecek.

Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı.

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunda da şampiyonluğa ulaşamayarak kupa sevinci yaşayamadı.

İKİ TAKIMIN FİNAL YOLU

Kupaya 5. Tur’dan başlayan Fenerbahçe, İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Son 16 turunda Çaykur Rizespor’u konuk eden sarı-lacivertliler, rakibini 2-1 eleyerek adını bir üst tura yazdırdı. Çeyrek finalde Kayserispor’u 4-1 yenen Fenerbahçe, yarı finalde Sivasspor ile eşleşti. Sivas’ta golsüz tamamlanan ilk maçın ardından Kanarya, rakibini ikinci maçta 3-0 mağlup ederek final biletini almayı başardı.

Başakşehir ise 5. Tur’da Göztepe’yi 3-1’lik skorla elerken, son 16 turunda Fatih Karagümrük ile karşılaştı ve 2-2 biten maçta penaltı atışlarında galip gelen taraf oldu. Çeyrek finalde Galatasaray ile deplasmanda mücadele eden turuncu-lacivertliler 3-2 kazanarak yarı finale yükseldi. İlk maçta MKE Ankaragücü’nü 1-0 yenen Başakşehir, ikinci maçta uzatmalarda 2-2’lik eşitlikle finale yükselen taraf oldu.

GÜSEL AKSEL İKİNCİ KEZ EV SAHİBİ

26 Ocak 2020’de ilk kez Göztepe - Beşiktaş maçıyla kapılarını açan Gürsel Aksel Stadyumu, 18 Mayıs 2021’de oynanan Ziraat Türkiye Kupası finaline ev sahipliği de yaptı. FT Antalyaspor’u 2-0 mağlup eden Beşiktaş mutlu sona ulaştı. İzmir’de oynanan finalde bu kez iki İstanbul takımı mücadele ediyor.

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