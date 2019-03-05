Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 11.00'de salonda egzersiz çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen futbolcular ısınma, koordinasyon ve pas çalışmaları yaptı. Çift kale maçla devam eden idman; bireysel ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Sarı lacivertliler, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.