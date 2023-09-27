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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

        Süper Lig´de 3´üncü haftanın erteleme karşılaşmasında yarın sahasında Başakşehir´i konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 20:48 Güncelleme: 27.09.2023 - 20:48
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        Fenerbahçe, Başakşehir'e hazır
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        Süper Lig´de 3´üncü haftanın erteleme karşılaşmasında yarın sahasında Başakşehir´i konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyucular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

        Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri´nde kampa girdi.

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