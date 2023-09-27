Fenerbahçe, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı Süper Lig´de 3´üncü haftanın erteleme karşılaşmasında yarın sahasında Başakşehir´i konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi

Süper Lig´de 3´üncü haftanın erteleme karşılaşmasında yarın sahasında Başakşehir´i konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 3 gruba ayrılan oyucular, 5´e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından Can Bartu Tesisleri´nde kampa girdi.