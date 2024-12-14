Fenerbahçe-Başakşehir maçı için geri sayım başladı. Ligde oynadığı 14 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir, Fenerbahçe karşısında puan ve puanlar alarak üst sıralara tırmanma hedefinde. Sarı lacivertliler cephesinde Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla sahada olmayacak isimler arasında. Aynı zamanda, sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş Başakşehir karşısında forma giyemeyecek. Peki, "Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda?" İşte Fenerbahçe-Başakşehir maçı muhtmel 11'leri...