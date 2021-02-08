Fenerbahçe Başakşehir maçı için heyecan dorukta. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i konuk ediyor. Kazanan takımın yarı finale yükseleceği zorlu maç öncesi futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların cevaplarını bir araya getirdik. Peki merakla araştırılan Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Başakşehir maçı 9 Şubat Salı akşamı saat 19:00'da başlayacak ve mücadele ATV'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'LER



Fenerbahçe : Altay, Nazım, Szalai, Serdar, Novak, Ozan Tufan, Mert Hakan, Sinan, Thiam, Caner, Samatta.

Başakşehir : Volkan, Rafael, Duarte, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Tolga Ciğerci, Aleksic, Deniz, Chadli, Crivelli.