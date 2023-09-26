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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü oynanacak? FB Başakşehir maçı biletleri... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve bugün mü oynanacak?

        Süper Lig'de 2023-2024 sezonu 3. hafta lig maçında Fenerbahçe ile Başakşehir kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından alınan karar gereğince ertelenen söz konusu müsabaka, yarın akşam oynanacak.. İşte, merakla beklenen Fenerbahçe Başakşehir maçı ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 13:53 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:53
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        Fenerbahçe Başakşehir maçı için beklenen tarih geldi çattı. Süper Lig'in 3. haftasında ertelenen üç maçtan biri olan Fenerbahçe Başakşehir maçı, yarın akşam saat 20:00'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanacak. İşte, zorlu mücadele ile ilgili tüm bilgiler...

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        FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

        Süper Lig 2023-2024 sezonu 3. hafta mücadelesine sahne olacak Fenerbahçe Başakşehir maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 20:00'de oynanacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Kuzey-Spor Toto Tribünü: 500,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 900,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 1.000,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 1.100,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 1.200,00 TL

        Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 1.300,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1.800,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 2.050,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 2.400,00 TL

        Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 2.800,00 TL

        Maraton Alt E Blok: 3.150,00 TL

        Fenerium Alt Avis E Blok: 9.000,00 TL

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        FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL İLK 11'İ

        Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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