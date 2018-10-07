Sezona beklediği başlangıcı yapamayan ve 7 haftada 7 puan toplayan Fenerbahçe, 8. hafta mücadelesinde de Başakşehir karşısında puan kaybetti. 0-0 biten mücadeleyle birlikte Fenerbahçe, 8. haftayı 15. sırada kapattı. Fenerbahçeli taraftarlar maç esnasında Ersun Yanal lehine tezahürat yaparken maç sonrasında da Ülker Stadı'nda protesto vardı
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Medipol Başakşehir'i ağırladı. Sarı-lacivertliler üst üste 3. maçında da puan kaybetti ve 8. haftayı 8 puanla 15. sırada tamamladı. Ülker Stadı'nda maç esnasında ve sonrasında protestolar vardı.
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DIEGO REYES'E TEPKİ
Mücadelenin 65. dakikasında Diego Reyes yerini Mehmet Topal’a bıraktı. Reyes oyundan alınırken maç içerisindeki gösterdiği performanstan dolayı tribünlerden tepki görürken, ıslıklarla saha kenarına geldi.
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Fenerbahçe'nin Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir'le 0-0 berabere kaldığı maçtan sonra yaklaşık 1 saat tribünden ayrılmayan bir grup sarı-lacivertli taraftar, teknik direktör Phillip Cocu'ya tepki gösterdi.
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Ülker Stadı'nda golsüz sona eren maçtan sonra her iki kale arkasındaki iki bine yakın taraftar, tribünleri terk etmedi.
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Teknik direktör Cocu'nun istifasını isteyen taraftarlar, "Ali Koç takımı, Cocu'yu buraya getir", "Takım gelmeden gitmeyiz", "Cocu gelecek hesap verecek" tezahüratları yaparak tribünden uzun süre ayrılmadı.
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Stattaki taraftarlar eski teknik direktörleri Ersun Yanal'ın göreve gelmesi için de tezahüratlarda bulundu.
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YANAL TEZAHÜRATLARI, TRİBÜNLERİ İKİYE BÖLDÜ
Stattaki Fenerbahçeli taraftarlar, eski teknik direktörleri Ersun Yanal konusunda ikiye bölündü.
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Maçın son bölümünde ve sonrasında taraftarların bir bölümü Ersun Yanal'ın göreve gelmesi için tezahüratlarda bulundu. Bir kısım taraftar ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti.
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"Cocu gidecek, Yanal gelecek" diye bağıran taraftarlar, yine takıma şampiyonluk yaşatmış eski teknik direktörleri Arthur Zico için tezahüratlar yaptı.
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VOLKAN DEMİREL'E DESTEK
Taraftarlar, kadro dışı bırakılan kaleci Volkan Demirel'e de destek verdi.
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