Süper Lig'in 14. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR'ı Cüneyt Çakır oldu.
Ülker Stadı'ndaki dev maçta AVAR koltuğunda ise Abdullah Buğra Taşkınsoy ve Ekrem Kan oturacak.
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