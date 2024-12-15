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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Rams Başakşehir Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu! - Rams Başakşehir Haberleri

        Fenerbahçe-Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu!

        Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe - Başakşehir maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Özdamar oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 12:34 Güncelleme: 15.12.2024 - 12:34
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        İşte F.Bahçe-Başakşehir maçının VAR'ı!
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00'da Başakşehir'i konuk edecek. Hakem Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşmada İbrahim Çağlar Uyarcan ile Serkan Olguncan yardımcılıklarını yapacak. Maçın 4. hakemi Reşat Onur Coşkunses olacak.

        Mücadelede VAR'da Erkan Özdamar, AVAR'da da İbrahim Bozbey görev yapacak.

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