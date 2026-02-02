Habertürk
        Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz: Kante'nin transferinde şu an bir sorun yok

        Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, Kocaelispor galibiyetinin ardından, "Zaman çok azaldı ve 3 tane transferimiz olmuştu, diğer eksikliklerimizi de bir iki gün içince tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Gürbüz, Kante'nin transferiyle ilgili de sorun olmadığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 23:45 Güncelleme: 02.02.2026 - 23:45
        Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Maçın ardından Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Gürbüz, "Kocaeli çok zor bir deplasman onu zaten biliyorduk. Korakor bir mücadele oldu ama biz her zaman olduğu gibi takımımıza güveniyoruz. Bugün de buraya gelirken başkanımız onlara olan güvenini dile getirdi. Onlar da bizi mahcup etmediler, zor mücadeleydi. Çok ciddi bir taraftarı var Kocaeli'nin iyi bir atmosferi var ve güzel bir mücadele oldu. Mücadelenin sonunda 3 puanı alan biz olduk, bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.

        Maçta yaşanan gerginliklerle ilgili bir soru üzerine Gürbüz, "Gerginlikler maç sırasında olur çok önemli değil sağ salim ve herhangi bir sakatlık olmadan maçı tamamlamış olmak da önemli, her ki takımın futbolcularını ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir mücadele oldu, seyir zevki de yüksekti. Saha içindeki tüm futbolculara teşekkür ediyoruz bize iyi bir karşılaşma izlettikleri için" açıklamasında bulundu.

        "KANTE'NİN TRANSFERİNDE ŞU ANDA BİR SORUN YOK"

        Gürbüz, transferde ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Zaman çok azaldı ve 3 tane transferimiz olmuştu, diğer eksikliklerimizi de bir iki gün içince tamamlamayı planlıyoruz" dedi. Kante ile ilgili bir soru üzerine ise Ali Gürbüz, "Son dakika bir gelişme olursa emin olun bilgi vereceğiz ama şu anda bir sorun yok. Geleni de gideni, muhtemel transferleri bir iki gün içinde açıklamış oluruz. Perşembe gününe kadar bizimde liste bildirmemiz lazım, en kısa zamanda açıklayacağız. Neticede uzun bir maraton ve yarısını geçtik, geçtikçe de boyu kısalıyor. Elimizden geldiğince biz bu mücadelenin içinde kalmaya çalışıyoruz, sezon sonunda şampiyon olacağız buna inanıyoruz" diye konuştu.

