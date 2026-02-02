Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz: Kante'nin transferinde şu an bir sorun yok

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Maçın ardından Fenerbahçe Basın Sözcüsü Ali Gürbüz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gürbüz, "Kocaeli çok zor bir deplasman onu zaten biliyorduk. Korakor bir mücadele oldu ama biz her zaman olduğu gibi takımımıza güveniyoruz. Bugün de buraya gelirken başkanımız onlara olan güvenini dile getirdi. Onlar da bizi mahcup etmediler, zor mücadeleydi. Çok ciddi bir taraftarı var Kocaeli'nin iyi bir atmosferi var ve güzel bir mücadele oldu. Mücadelenin sonunda 3 puanı alan biz olduk, bundan sonra önümüzdeki maçlara bakacağız" diye konuştu.

Maçta yaşanan gerginliklerle ilgili bir soru üzerine Gürbüz, "Gerginlikler maç sırasında olur çok önemli değil sağ salim ve herhangi bir sakatlık olmadan maçı tamamlamış olmak da önemli, her ki takımın futbolcularını ve teknik heyetini tebrik ediyorum. Gerçekten iyi bir mücadele oldu, seyir zevki de yüksekti. Saha içindeki tüm futbolculara teşekkür ediyoruz bize iyi bir karşılaşma izlettikleri için" açıklamasında bulundu.