Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Başkan Koç, kendisine seçim çağrısı yapan kongre üyelerine seslenerek, "Değişim isteyen arkadaşlar neden bir aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkarın bir aday!" ifadesini kullandı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün olağan mali genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu.

    Ali Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    Bugünkü toplantıdan alınacak çok mesaj var. Verilecek çok da mesaj var. Bu mesajları nasıl kullanacağız? Önemli olan bu. Düzen bugün biraz karmaşık oldu. Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar karar aldı, bir 40 kişi daha konuşacak. Onları da dinlemek için sabırsızlanıyorum. Hepimizin canı sıkkın ve söyleyecek bir şeyi var. Söylenen pek çok şeyin haklılık payı da yüksek.
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    Metin Sipahioğlu, Fenerbahçe'nin menfaatleri için düşünen biri. Kendisi rakamları açıklamış, eski başkan da açıklama yapmış. Altın bulsanız, Samandıra'dan petrol çıksa... Futbolda başarı yoksa, hiçbir şeyin kıymeti yok. Ben de sizin tarafınızda olsam, sizinle aynı düşüncelerde olurdum.
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    3 Haziran 2018'den bu yana olumsuzluklar yaşadık. 3 Haziran 2018, Euro 4.53... 17 Haziran 2023, Euro %471, Türk Lirası gerilemiş. Bu satın alma gücümüz gerilemiş demek. Kur inanılmaz arttı. Futbolda vergiler arttı. Bilet, kombine gelir kaynakları en önemli gelirimiz. %300 zam nereden çıktı bilemiyorum. %300 diye bir zam yok. Diğer kulüpler gibi biz de zam yapmak zorundayız.
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    TFF ihaleye fesat karıştırdı denecek seviyede, naklen yayın geliri anlaşması değişti. Yayıncı kuruluşa kızmıyorum. 41 milyon dolar alan Fenerbahçe, 10-12 milyon dolar civarında yayın geliri alıyor. Stadyum isim sponsorluğu için 2015 yılında alınan 90 Milyon dolar kırdırılarak 72 Milyon dolar alındı, 26 Milyon doları borçlara kullandı, geri kalanı o sezon harcandı. Borç 386 Milyon Euro'ya düştü. Ama bunu taşımamız mümkün değildir. Yeniden yapılandırmanın da ödenmesi mümkün değildir. TL bazından borç 3.2 Milyar TL'den, 7 milyar 686 milyon TL'ye çıktı. UEFA bile bunu anlamakta güçlük çekiyor.
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    "PARMAK SALLAMA OLAYINA ÜZÜLDÜM"

    Bir arkadaşımız çıktı, parmak sallama olayını söyledi. En üzüldüğüm olay bugün. 10 saniyelik video, öncesini ve sonrasını bilmeden yaptığınız yorumlar beni üzmüştür. İşler ne kadar gergin olursa olsun, aleyhte tezahürat olacak diye son futbolcumuz sahayı terk edene kadar içeri kaçmayan, taraftardan uzak olmayan, sokakta da taraftarla olan bir insanım. 2-3 tane olumsuz örneğiniz varsa, 100'lerce 1000'lerce olumlu örnek veririm. Sosyal medya pompalamasıyla, bir sürü konuda bu yorumların yapılmasına sebep verilmektedir. Bu camianın en büyük rakibi kendisi. Bu camiaya en büyük zarar verenlerin bizler olduğunun kanaatine varırsınız. 
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    Fenerbahçe 3 defa şampiyonluğu son hafta kaybetti. 2006'daki kurgulanan Denizli maçı, kurgulanan lig... Dünyanın hiçbir yerinde o maç bitirilmezdi. Dünyada hiçbir takım 6 yılda 3 kez son maç şampiyonluk kaybetmemiştir. Hiçbir takım, bir örgüt tarafından hedef alınmamıştır. TFF'yi kurşunlayanlar bulundu ama Fenerbahçe'yi kurşunlayanlar bulunmadı. Neden Devlet dibe inmeme konusunda bu kadar rahat? Çünkü bizim camiamızdan bir reaksiyon yok
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    "TARAFTAR YASAĞI NEDEN SADECE F.BAHÇE'YE GELDİ?"

    Kayserispor deplasmanında taraftar yasağı yedik. Hepiniz neden olduğunu gördünüz. Ondan önceki maç yanılmıyorsam Kasımpaşa'ydı, stadyumumuzda siyasi sloganlar atıldı. Ertesi gün Beşiktaş maçında da aynısı yaşandı. Yasak sadece Fenerbahçe'ye geldi. Neden sadece Fenerbahçe'ye geldi? Neden Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanına giderse ülkede kaos yaratılacak diye mahkeme kağıtlarına girdi?
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    28 ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

    28 şampiyonluk başvurusu. Geldiğimiz günden beri üstünde çalışıyoruz. 6 Mart 2021'de başvurular yapılmış. 6 mektup, 7 dilekçe... Aradan 2 sene 3 ay geçmiş. Biz sahaya 5 yıldızla çıkınca konu oluyor. Bunun sebebi kurallara isyan etmek değil, bu işin olumlu ve olumsuz bir şekilde çözüme gitmemesine olan tepkimizdir.
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    "HATALAR NEDEN F.BAHÇE LEHİNE OLMUYOR?"

    Neden futbolun paydaşlarının yıllarca konuştuğu hakem hataları, neden hiç Fenerbahçe lehine olmuyor? Neden hep Fenerbahçe aleyhine oluyor? Bunları bir düşünün! Aziz Yıldırım, Ali Koç, gelecek diğer başkanlar... Bunları bugünkü yönetimle alakalı görüyorsanız, diyecek bir şeyim yok. Başarı istiyorsak, Fenerbahçe'nin haklarını hep beraber korumalıyız.
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    "ÇIKARIN BİR ADAY!"

    Aday çıkmayacak bir ortamda genel kurula gitmek, önümüzdeki sezonun bütün yapılanmasını ve planlamasını riske edecek bir durum. Bunu 3 yaşındaki çocuk bile anlar. Değişim isteyen arkadaşlar neden bir aday çıkmıyor? Fenerbahçe kötü giderken, lokantalarda eğlenenlere sesleniyorum! Çıkarın bir aday! İçinde bulunduğumuz durumdan acı çekiyoruz. Biz bilerek mi yapıyoruz! Biz bu kadar fedakarlık yaparken başarısız olmak ne kadar acı biliyor musunuz?
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

    KAVGA ÇIKTI, ARA VERİLDİ!

    Ali Koç'un bu sözü sonrası bir üye 'Evet' diye cevap verince, Ali Koç da tepki olarak, "Evet bilerek yapıyoruz, bravo sana" ifadesini kullandı. Daha sonrasında ise kongre üyeleri arasında çıkan tartışma nedeniyle genel kurula 15 dakika ara verildi.
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!
  • Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Lokantada eğlenenlere sesleniyorum, çıkarın bir aday!

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.