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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FBTV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ali Koç'un açıklamaları şöyle.

''BU HUKUKİ BİR KARAR DEĞİL''

''Kayseri mahkemesi dün verilen yürütmeyi durdurma kararını reddetti. Bunun hukukla falan ilgisi yok. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak utanıyorum. Bir Valilik nasıl böyle savunma yapar, nasıl böyle savunma yapan avukat tutar, inanılır gibi değil. Kayseri Valiliği'nin savunması sonucu, mahkeme ilk kararın aksine başvurumuzu reddetti. Bu hukuki bir karar değil. Bunu birinci sınıf hukuk öğrencisi bile anlar." dedi.

''NEDEN HEP BİZE OLUYOR''

"En ağır ihlaller, en yoğun hakem hataları, neden hep bizim en iddialı olduğumuz dönemlerde başımıza geliyor? Bu, bardağı taşıran damla noktasına gelmiş bir durumdur. Hükümet, devlet gibi kavramlar da hepsi birbirine karıştı, onlar için düşüncelerimi de anlatacağım. 4 Şubat Cumartesi günü Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda 'Neden hep bize oluyor?' dedim. Bir kulüp 8 senede, 3 kere son maçta şampiyonluk kaybediyor. Bu olabilir mi? Olamaz!" ifadelerini kullandı.

''FENERBAHÇE OLARAK SİYASİ BİR ŞEY YAPMIYORUZ''

"Maçta bazı protestolar oldu. Biz saldırıya uğradık, devlete karşıymışız. Ertesi gün Beşiktaş maçında aynı şeyler oldu. Statta infial oluştu. Sosyal medyadan mesajlar paylaşıldı. Hassas dengede en makul açıklamayı yapmak bizim işimiz. Bazı kulüpler kendisi açıklama yaptı, son derece siyasi açıklamalar. Biz Fenerbahçe olarak siyasi bir şey yapmıyoruz. Bu kulübün DNA'sının ne olduğu açıkça ortada. Bir açıklamadan dolayı, bizim 5 senedir yaptıklarımız, duruşumuz sorgulanamaz. En çok kırıldığım nokta bu oldu. Statta bir bölüm protesto yaptı. Kulüpler Birliği'nde kültür vardı, ortak açıklamayı herkes yayınlar. Biz de yayınladık, iki büyük kulüp saatler sonra yayınlayınca, biz kötü olduk."

''BERNA GÖZBAŞI OLSA YAŞANMAZDI''

"Fenerbahçe'yi cezalandırmak mı, kutuplaştırmayı arttırmak mı? Fenerbahçe'yi rekabetten etmek mi? Ben ne suç işledim de oraya seyircisiz gidiyorum? Hemen yürütmeyi durdurmak için başvurduk, mahkeme de çabuk hareket etti. Savunmalar geldi. Türkçesi, Türkçe değil. Hukuku, hukuk değil. Ne virgülü, ne noktası var. Acele yazılmış. Salı günü dedikodular geldi kulağımıza. Hemen Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'yı aradım. Anlatacağım olaylar, Berna Gözbaşı olsa, yaşanmazdı. Başkana bu iddiaları sordum. Bu kararın yanlış olduğunu söyledi ve 'Dün gece bize bilgi geldi' dedi."

''BU KARAR ORTAK ALINMALIDIR''

''Bu karar ortak alınmalıdır. Başkan ile konuştuktan sonra 'Bu yanlıştan dönülmesi için gereken kişilere ulaşalım' dedik. Çıkan tek şey 'Böyle bağırıyorsanız, biz de sizi cezalandırıyoruz' demek. Bu karar ortak alınmalıdır. Başkan ile konuştuktan sonra 'Bu yanlıştan dönülmesi için gereken kişilere ulaşalım' dedik. Çıkan tek şey 'Böyle bağırıyorsanız, biz de sizi cezalandırıyoruz' demek. TFF'yi aradık, onlar da yanlıştan dönülmesi için uğraştı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aradı ve Kayserispor'un açıklamasını söyledi. 'Olamaz, başkan ile bir saat önce konuştum ve tam tersi şeyler söyledi' dedim. İnternete girdim ve baktım, daha yayına girmemişti. Tekrar Ali Çamlı'yı aradım. 'Sorma' dedi, anlatamıyor adamcağız. Belli ki bir şey var. İstihbaratları sordum, 'Sorma, anla' diyor ve dostluğumuzdan bahsediyor. İnsanlar aranıyor ve 'Alakamız yok, Kayserispor'un başvurusu' deniyor. Kayserispor'un neler söylediğini söylemiyorum, başkan belli ki zor durumda. Kayserispor ile hiçbir sıkıntımız yok ama adını koyamıyorsun. Baktım ki, başkan da bir şey diyemiyor, 'Bilgi nereden geldi?' diyorsun, ona da cevap yok. Kem küm...