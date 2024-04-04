Ali Koç iftarda öğrencilerle buluştu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Darüşşafaka Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yurtta kalan öğrencilere iftar verdi ve onlarla birlikte iftar yaptı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, beraberinde teknik direktör İsmail Kartal, yönetim kurulu üyeleri Burak Kızılhan, Ahmet Ketenci, İlker Dinçay ve Özgür Özaktaç ile birlikte 65 ülkeden öğrencilerin okuduğu Darüşşafaka Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 400 öğrenci ile iftarda buluştu.
İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Yusuf Tülin, Başkan Yardımcısı İsrafil Kışla ve Genel Müdür Mesut Tan da iftarda yer aldı.
İftarda büyük ilgi gören Ali Koç ve İsmail Kartal öğrencilerle sohbet etti.