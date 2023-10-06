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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç PFDK'ya sevk edildi

        Fenerbahçe Kulübü Ali Koç, bir televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamalar nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 19:35 Güncelleme: 06.10.2023 - 19:35
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        Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
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        TFF Hukuk Müşavirliği, PFDK'ya yapılan sevk raporlarını açıkladı.

        Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 04.10.2023 tarihinde medyaya yapmış olduğu açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi ve “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.

        Fotoğraf: İHA

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