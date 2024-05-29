Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimli genel kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Faruk Ilgaz Tesisleri'nde Yüksek Divan Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Koç, burada yaptığı konuşmasında seçimdeki rakibi Aziz Yıldırım'ın önceki gün kendisi için söylediği sözlere yanıt verdi.

Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Aziz Yıldırım... Siz çıldırdınız mı ya? Akli melekelerinizi mi kaybettiniz? İşi yarışa sokan sizdiniz. 100 dediniz, 150 dediniz, milyon dediniz, TL dediniz, kürsüden indiniz. İletişimci arkadaşlara 'Euro değil TL, yanlış yazmayın' dediniz. Bunlar mevcut. Ben utanıyorum bu işleri konuşmaktan. En kötü günde bile karşınıza çıkıp 'Ben şöyle yaptım, böyle yaptım' demedim. Dedirtmek isteyen arkadaşlarıma da dedirtmedim. Bunu bir alay konusu haline getiriyorsunuz. Bir de mahkemeye verecekmiş, hukuktan da bihabersiniz. Dolayısıyla, sayın Aziz Yıldırım... Topunuz gelin demiştim. Tek gelin, topunuz gelin ama gelin. Kaçmayın."

"BU KULÜP 6 SENE ÖNCESİNE DÖNEMEZ"

Başkan Adayı Aziz Yıldırım'ın "Ben şampiyon yapmaya geliyorum" söylemine de cevap veren Başkan Koç, "Bu kulüp 6 sene öncesine dönemez. Hepimiz kulübümüzü şampiyon yapmak istiyoruz. Ama ne demek borç beni ilgilendirmez? Nasıl ilgilendirmez? CAS'ta kaç tane dava çözmek durumunda kaldık. Çok şükür şu anda tek bir davamız yok. Bizden alacaklı bir tane sporcu yok. Günü geçmiş ne borçlar ödedik biz. Bu nasıl bir nankörlüktür, sanki hiçbir şey yapılmamış gibi davranmak. Ben borca karışmam sadece şampiyon yapmaya geliyorum. Bu nasıl bir popülist söylemdir?" şeklinde konuştu.

REKLAM AZİZ YILDIRIM NE DEMİŞTİ? Aziz Yıldırım, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamasında Ali Koç hakkında, "Ali Koç, 100 milyon euro hibe edeceğim demişti, kaç para etti bilen var mı? Soruyorum, yok. Her şey gizli, belki hiçbir şey hibe etmedi. Varsa çıksın kamuoyuna söylesin; ‘Ben şu kadar hibe ettim, bu kadar daha edeceğim, 150 milyon euro bulacağım' desin. 150 milyon euro hibe etmezse, hukuki olarak ne gerekiyorsa yapacağım." ifadelerini kullanmıştı. "İRFAN CAN, FERDİ, FRED, OSAYI KALACAK" Sportif direktör Mario Branco ve takımdan ayrılacakları iddia edilen futbolcular hakkında da konuşan Koç, "Geçen sene Mario Branco ile iyi işlere imza attık. Mario Branco, bu sezon da bizimle devam edecek. Birkaç aydır o ve ekibi önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği için çalışmalar ve temaslar yapmış vaziyettedir. İrfan Can'lar, Fred'ler, Ferdi'ler, Osayi'ler... Bunların hepsi, olağanüstü astronomik bir rakam gelmediği takdirde takımda muhafaza edilecektir." diyerek, yıldız isimleri takımda kalacağını açıkladı.