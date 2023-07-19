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        Haberler Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hedefi 45-50 milyon Euro'luk satış! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Başkanı Koç'tan 45-50 milyon Euro bandında futbolcu satışı hedefi

        Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu sene futbolcu satışından 50 milyon Euro'ya yakın gelir beklediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 21:33
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        Hedefi 45-50 milyon Euro'luk satış!
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        Koç, dünyaca ünlü sanatçı Dario Moreno'nun Tarihi Asansör'ün sokağında yer alan evinin restore edildikten sonra Fenerbahçeliler Derneği Kültür Merkezi olarak kullanılması için gerçekleştirilen açılışa katıldı.

        Burada çok sayıda taraftarca karşılanan Koç, Fenerbahçe üyelerine rozet takıp, fotoğraf çektirdi.

        Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Koç, 19 Temmuz Fenerbahçeliler Günü'nde her yıl bir yerde olmaya çalıştığını, İzmir'e de yeni lokalin açılışına geldiğini ve yerini çok beğendiğini söyledi.

        Gazetecilerin futbol takımıyla ilgili transferleri sorması üzerine Koç, transferle ilgili büyük beklentiler yaratıldığını, beklentilerin karşılanmadığı zaman da "olmadı, yapamadılar" haline getirilmek istendiğini belirtti.

        Adım adım gittiklerini anlatan Koç, şöyle konuştu:

        "Hiçbir sezonda transfer penceresinin bu kadar erken bir döneminde bu kadar çok nokta atışı yapılmamıştı. Becao'dan sonra herhalde belli bir frene basıp önümüzdeki haftaki maçı atlatıp ondan sonra geri kalan eksiklikleri gidereceğiz. Tabi transfer yapmak kadar satmak da önemli. Elimizdeki futbolculara gerek Almanya'dan gerek Amerika'dan gerek Orta Doğu'da gerek Avrupa'da değişik oyuncularımıza yüksek derecede ilgi var. O da bizi sevindiriyor. Çünkü sadece almakla olmaz, satmanız da lazım. Bu sene tahminim, 45-50 milyon Euro bandında satış yaparız diye düşünüyoruz. İnşallah kısmet olur. Onları da tabi doğru kullanmamız gerekiyor. İnşallah yeni aldığımız transferlerimiz de arzuladığımız katma değeri, seviyeyi, kaliteyi arttırmaya katkı sağlarlar. Sadece Fenerbahçe için değil Türk futbolu için yeni sezon hayırlı uğurlu olsun."

        Koç, dün Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun fikstürünün çekildiğini, güzel bir sezonun kendilerini beklediğini belirtti.

        Hak edenin kazandığı bir sezon dileyen Koç, şöyle devam etti:

        "Entrikaların da minimum düzeyde olduğu, hiç olmayacak diye bir şey yok ne yazık ki ülkemizde. Yani futbolun kendi doğal akışında futbolun paydaşlarının futbola yön verdiği, hakemlerimizin de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığı, olan hatalarını da tamamen insan hatası olarak kabul edilen hatalar olmasını diliyorum. Çünkü son dönemlerde baktığınız zaman Fenerbahçe'ye yapılan hatalar hep aleyhte hatalar oluyor uzun süre konuşulan. Bizim lehimize de çok büyük bir hata olmuyor. Ne hikmetse başkalarına oluyor. Son 3 seneye baktığınız zaman Fenerbahçe hem topladığı puanda hem kazandığı maç sayısında hem attığı gol sayısında bir numara. Mağlubiyetlerde de en az mağlup edilen kulüp ve 3 sezonda bir şampiyonluğu olmaması bütün bir isteklere rağmen herhalde size de sistemsel veya hakem faktörünün ne demek istediğimizi daha iyi anlatıyordur."

        Koç, daha sonra kültür merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

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