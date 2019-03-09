Süper Lig’de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’a Başakşehirli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Müsabaka öncesinde Ali Koç’u tribüne çağıran turuncu-lacivertli taraftarlar Koç ile fotoğraf çektirdi. Ali Koç daha sonra protokol tribününde Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile birlikte maçı takip etti.