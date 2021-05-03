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Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçından notlar

Fenerbahçe'de Gökhan Gönül ve Nazım Sangare'nin yokluğunda Emre Belözoğlu, sağ bek mevkiinde Ozan Tufan'ı sahaya sürdü

Fenerbahçe - BB Erzurumspor maçından notlar

Süper Lig'in 39. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Fenerbahçe'de futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu, ligde son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin 11'ine göre Erzurumspor karşısında zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada hafif sakatlığı bulunan Serdar Aziz ile cezalı Gökhan Gönül'ü kadroya almazken, bu isimlerin yerine Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci ilk 11'e dahil oldu.

Emre Belözoğlu, Erzurumspor karşısında kalede Harun Tekin'i görevlendirirken, savunma dörtlüsü Ozan Tufan, Marcel Tisserand, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta sahada yine Jose Sosa görev alırken, sağda İrfan Can Kahveci solda ise Dimitris Pelkas forma giydi. Orta ikilide Mert Hakan Yandaş ile Mesut Özil görevlendirilirken, Enner Valencia ileride gol aradı.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel, Mame Thiam, Sinan Gümüş ve Filip Novak ise yedek bekledi.

SERDAR AZİZ KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Serdar Aziz, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının kadrosundan çıkarıldı. Ligde son zamanlarda istikrarlı bir grafik çizen Serdar'ın yaşadığı hafif sakatlık sebebiyle ağrısının bulunduğu ve dinlendirildiği öğrenildi.

TISSERAND 10 MAÇ SONRA

Fenerbahçe'nin Kongolu savunmacısı Marcel Tisserand, ligde 10 maç aranın ardından 11'e döndü. 28 yaşındaki Tisserand, Serdar Aziz'in yaşadığı hafif sakatlıkla kadrodan çıkarılmasının ardından futbol A takım direktörü Emre Belözoğlu tarafından 11'de görevlendirildi. Tisserand, son olarak ligin 28. haftasında 4 Martta Fraport-TAV Antalyaspor karşısında ilk 11'de oynamıştı.

OZAN BEKTE

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında maça sağ bekte başladı. Nazım Sangare'nin sakatlığı ve Gökhan Gönül'ün cezası sebebiyle sağ bekte oluşan boşluk sebebiyle Emre Belözoğlu bu bölgede Ozan Tufan'ı görevlendirdi. Ozan, kariyerinde bazı maçlarda sağ bekte forma giymişti.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Altay Bayındır, Nazım Sangare, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti ile kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül, kadroda yer almadı.

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