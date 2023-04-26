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Haberler Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, 1-0 geriye düştü! Olympiakos: 79 - Fenerbahçe Beko: 68 | MAÇ SONUCU
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Olympiakos: 79 - Fenerbahçe Beko: 68 | MAÇ SONUCU

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçında deplasmanda Yunanistan'ın Olympiakos ekibine 79-68 yenildi.

Fenerbahçe Beko, 1-0 geriye düştü! Olympiakos: 79 - Fenerbahçe Beko: 68 | MAÇ SONUCU
AA

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Walkup'ı durdurmakta zorlanan ve 14-7 geriye düşen sarı-lacivertli ekip, Pierre, Calathes ve Jekiri'nin sayılarıyla yeniden oyunda dengeyi sağladığı (16-16) ilk çeyreği 21-19 önde geçti.

İkinci çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun iki kez farkı açma girişimine Vezenkov ve Larentzakis'in basketleriyle karşılık veren ev sahibi ekip, Papanikolaou'nun üç sayılık atışıyla soyunma odasına 37-35 üstünlükle gitti.

Vezenkov ve Canaan'ı durdurmakta zorlanan Fenerbahçe Beko karşısında 28. dakikada skoru 60-49'a getiren Olympiakos, kalan bölümde oyunun hakimiyetini tamamen ele geçirerek salondan 79-68 galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Toplam 3 galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final'e yükseleceği eşleşmede ikinci maç 28 Nisan Cuma günü yine Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya), Mehdi Difallah (Fransa), Tomislav Hordov (Hırvatistan)

Olympiakos: Walkup 7, Canaan 18, Fall 9, Vezenkov 19, Papanikolaou 3, Larentzakis 3, Sloukas 5, Peters, Black 4, Mckissic 11

Fenerbahçe Beko: Calathes 7, Hayes-Davis 11, Pierre 13, Jekiri 4, Dorsey, Motley 15, Şehmus Hazer, Guduric 12, Metecan Birsen, Edwards 6, Melih Mahmutoğlu, Antetokounmpo

1. periyot: 19-21

Devre: 37-35

3. periyot: 63-51

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