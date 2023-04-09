Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Basketbol STBL
ABONE OL

Fenerbahçe Beko: 100 Gaziantep Basketbol: 50 MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Beko, Gaziantep Basketbol'u 100-50 yendi.

Fenerbahçe Beko: 100 Gaziantep Basketbol: 50 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi´nin 24´üncü haftasında sahasında ağırladığı Gaziantep Basketbol´u 100-50 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu mücadelenin ardından 20 galibiyete ulaştı. Gaziantep Basketbol ise 17´nci mağlubiyetini yaşadı.

Stat: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk Bayraktar

Fenerbahçe Beko: Motley 16, Şehmus Hazer 21, Edwars 18, Biberovic 6, Frank 4, İsmet Akpınar 10, Samet Geyik 8, Melih Mahmutoğlu 6, Pierre 5, Adetokunbo 6

Gaziantep Basketbol: Miller 8, Kethe 7, Koray Çekici, Onuche 13, Michael 5, Emir Arda Sivas, Can Uğur Öğüt 2, Metin Türen, Birkan Batuk, Harun Apaydın 7, Zacharie 2, Muhsin Yaşar 6

1. Periyot: 33-12

Devre: 53-24

3. Periyot: 76-36

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de Clippers, Blazers'ı 136-125 yendi
BASKETBOL Clippers, Blazers'ı devirdi
Beşiktaş Emlakjet: 70 - Yukatel Merkezefendi Basket: 59 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Beşiktaş Emlakjet'ten kritik galibiyet!
TOFAŞ: 91 - Türk Telekom: 94 | MAÇ SONUCU
BASKETBOL Lider seriyi 11 maça çıkardı
Fenerbahçe'nin zafer gecesi: Üç branşta üç galibiyet!
FUTBOL Fenerbahçe'nin zafer gecesi!
Nigel Hayes-Davis üç sezon daha Fenerbahçe Beko´da
BASKETBOL Hayes-Davis üç sezon daha Fenerbahçe Beko´da
Anadolu Efes, Avrupa'da beklentileri karşılayamadı
BASKETBOL Anadolu Efes, Avrupa'da beklentileri karşılayamadı
Cleveland, Cedi Osman’ın 19 sayı attığı maçta Orlando’yu farklı mağlup etti
BASKETBOL Cedi Osman 19 sayı attı, Cleveland kazandı!
Pınar Karşıyaka'da hedef Anadolu Efes!
BASKETBOL Pınar Karşıyaka'da sıra Anadolu Efes'te
Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU - EuroLeague maçları
BASKETBOL Fenerbahçe Beko kazandı Anadolu Efes veda etti!
Michael Jordan'ın ayakkabıları için milyon dolarlık teklif!
BASKETBOL Jordan'ın ayakkabılarına milyon dolarlık teklif!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.