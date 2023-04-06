Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU

THY EuroLeague'in 33. haftasında Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 103-86 mağlup etti. Bu sonuçla beraber Fenerbahçe Beko Euroleague'de play-off'a kalırken Anadolu Efes'in ise play-off şansı tükendi

ABONE OL
AA / HABERTURK.COM
  • Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU

    Turkish Airlines Euroleague'in 33. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya geldi. Mücadele 103-86'lık Fenerbahçe Beko galibiyeti ile tamamlandı. 
  • Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU

    Mücadelenin ilk çeyreği 23-17'lik Fenerbahçe Beko üstünlüğü ile geçilirken, devre arasına 48-40'lık skorla sarı lacivertliler üstün girdi. 
  • Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU

    Üçüncü çeyrekte kıran kırana bir mücadele yaşanırken, Fenerbahçe çeyreği 72-64 öne kapadı. Son çeyrekte üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, 103-86 üstün şekilde mücadeleyi tamamladı. 
  • Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU

    Fenerbahçe Beko'da Nigel Hayes-Davis 26, Dyshwan Pierre ve Tyler Dorsey 17, Jonathan Motley 11 ve Marko Guduric 10 sayı ile oynadı. 
  • Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU

    Anadolu Efes'te Will Clyburn 21, Vasilije Micic 16, Shane Larkin 13 ve Ante Zizic 10 sayı ile oynadı. 
  • Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU

    Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko, Euroleague'de play-off'lara kalırken, Anadolu Efes'in play-off şansı kalmadı.
  • Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU
  • Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU
  • Fenerbahçe Beko: 103 - Anadolu Efes: 86 | MAÇ SONUCU

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.