Fenerbahçe Beko, 38. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı aldı.

Fenerbahçe Beko'da oyuncuların ve teknik ekibin madalyalarını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri verirken, kupayı ise Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu'na takdim etti.