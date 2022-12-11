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Fenerbahçe Beko: 75 - Türk Telekom: 82 MAÇ SONUCU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-75 yendi

Fenerbahçe Beko: 75 - Türk Telekom: 82 MAÇ SONUCU

Maçın başlarında hızlı hücumlarla basket bulan Türk Telekom, pota altını zorlayarak sayı üreten sarı-lacivertliler karşısında ilk periyodu 19-17 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Grant ve Taylor'ın skorer performansıyla oyunun kontrolünü elinde tutan konuk ekip, Motley'nin sayılarına rağmen farkı açarak devre arasına 44-35 üstün gitti.

Fenerbahçe Beko, üçüncü periyotta Guduric ve Motley ile sayı üretse de yaptığı top kayıplarıyla ritim yakalayamadı. Hücumda topu iyi paylaşan Türk Telekom, Taylor'ın yüksek yüzdeli şutlarıyla farkı çift hanelere taşıdı ve final periyoduna 66-53 önde girdi.

Konuk takım, son periyoda üst üste basketlerle başlayarak farkı 20 sayıya çıkardı: 53-73. Bu andan itibaren savunmasını sertleştiren sarı-lacivertliler, potaya yüklenip turnikelerle çabuk sayı bulsa da skora ortak olamadı. Üstünlüğünü korumayı başaran Türk Telekom, mücadeleden 82-75 galip ayrıldı.

Grant ve Taylor, 20'şer sayıyla konuk takımın galibiyetinde ön plana çıktı. Fenerbahçe Beko'da Motley'nin 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

Türk Telekom, 9. maçını kazanarak Fenerbahçe Beko ile galibiyet sayısını eşitledi. Sarı-lacivertliler ise bu sonuçla ilk yenilgisini yaşadı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Musa Kazım Çetin

Fenerbahçe Beko: İsmet Akpınar 7, Edwards 6, Hayes-Davis 12, Samet Geyik 2, Motley 16, Metecan Birsen 9, Şehmus Hazer 9, Melih Mahmutoğlu, Guduric 12, Booker 2

Türk Telekom: Rıdvan Öncel 6, Grant 20, Bouteille 12, Jones 9, Erkan Yılmaz 11, Taylor 20, Sestina 4, Semih Erden, Berk Demir, Boran Güler

1. Periyot: 17-19

Devre: 35-44

3. Periyot: 53-66

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