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Fenerbahçe Beko: 81 - Büyükçekmece Basketbol: 70

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 81-70 yenerek üst üste 4. galibiyetini elde etti

Fenerbahçe Beko: 81 - Büyükçekmece Basketbol: 70

Fenerbahçe Beko: 81 - Büyükçekmece Basketbol: 70

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Sinan İşgüder, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar

Fenerbahçe Beko: Kenan Sipahi 13, Guduric 1, Pierre 8, Barthel 12, O'Quinn 25, Melih Mahmutoğlu 7, Tarık Biberovic 3, Berkay Candan 10, Perez 2

Büyükçekmece Basketbol: Farrell 20, Anderson 8, Enes Berkay Taşkıran 4, Oliver, Olaseni 12, Ömer Utku Al 8, Eldridge 4, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 2, Mert Celep 12

1. Periyot: 23-20

Devre: 41-39

3. Periyot: 64-54

Bu sonuçla ev sahibi ekip, 19. kez sahadan galip ayrıldı. Konuk ekip ise 17. kez mağlup oldu.

Maça O'Quinn'in basketleriyle başlayan Fenerbahçe Beko, 3. dakikayı 8-5 önde geçti. Çeyreğin ortalarında iki takım da skor üretemedi ve 5. dakika aynı skorla geride kaldı. Boyalı alandan üst üste sayılar bulan Büyükçekmece Basketbol, top kayıpları yapan sarı-lacivertliler karşısında 7. dakikada beraberliği sağladı: 11-11. Periyodun son anları karşılıklı basketlerle geçilirken topu iyi paylaşarak basketler kaydeden Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 23-20 önde tamamladı.

İkinci çeyrek başa baş bir oyuna sahne oldu. Büyükçekmece Basketbol, boyalı alanda etkili olan Fenerbahçe Beko'ya aynı şekilde karşılık verdi. Son dakikaları serbest atışlarla geçilen bu periyodu sarı-lacivertliler 41-39 önde bitirerek devreyi üstün kapattı.

İkinci yarıya top kayıplarıyla başlayan Büyükçekmece Basketbol karşısında çeyrek boyunca Kenan Sipahi ve O'Quinn ile etkili olan Fenerbahçe Beko, final periyoduna 64-54 önde gitti.

Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertli takım, karşılaşmayı 81-70 kazandı.

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