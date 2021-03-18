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Fenerbahçe Beko: 84 - Zalgiris: 61 | MAÇ SONUCU

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 30. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 23 sayı farkla, 84-61 yendi. Sarı-lacivertli takım, bu sonuçla 18. galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 15. kez mağlup oldu.

Fenerbahçe Beko: 84 - Zalgiris: 61 | MAÇ SONUCU

Maç öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bando ekibi, Çanakkale Türküsü'nü salonda bulunan az sayıda taraftarın da eşliğiyle seslendirdi.

Karşılaşmaya Fenerbahçe Beko'ya göre hücumda daha iyi başlayan Zalgiris, 3. dakikayı 7-2 önde geçti. Çeyreğin ortaları karşılıklı üç sayılık basketlerle geçilirken, sarı-lacivertli takım Pierre ve Guduric'in hızlı hücumlardan kaydettiği sayılarla 6. dakikayı 17-12 üstün bitirdi. Periyodun son anlarında uzun oyuncularıyla skor üreten Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 10 sayı farkla (28-18) önde tamamladı.

İkinci periyotta etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, rakibine yalnızca 8 sayı şansı verdi. Sarı-lacivertliler, çeyreğin son bölümünde 13-0'lık seri yakaladı ve devreyi 45-26 üstün kapattı.

Sarı-lacivertli takım, ikinci yarıya da etkili bir oyunla başladı. Özellikle Vesely, De Colo ve Brown, performanslarıyla ön plana çıkarken Fenerbahçe Beko, final periyoduna 20 sayı önde girdi: 66-46.

Son çeyreğe de iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, yakaladığı 10-0'lık seriyle 33. dakikayı 30 sayı farkla 76-46 önde geçti. Farkın da etkisiyle son anlarda rahat bir oyun oynayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmayı 84-61 kazandı.

Öte yandan, THY Avrupa Ligi'nde organizasyon yetkililerinin eşitlik vurgusu yaptığı haftada sarı-lacivertli birçok oyuncunun formasının sırt bölümünde Türkçe, İngilizce, İspanyolca ve Sırpça 'Equality', 'Igualdad' ve 'Ravnopravnost' (Eşitlik),'Humanite' (İnsanlık) ile 'Freedom' (Özgürlük) yazıları dikkati çekti.

Karşılaşmanın son çeyreğinden önce Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) tarafından 'Tarihin En İyi 100 Oyuncusu' listesine seçilen Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Naz Aydemir Akyol'a sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç tarafından ödülü verildi.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Miguel Angel Perez (İspanya),Milivoje Jovcic (Sırbistan),Mario Majkic (Slovenya)

FenerbahçeBeko: De Colo 16, Guduric 9, Pierre 12, Ahmet Düverioğlu 2, Vesely 21, Brown 8, O'Quinn 2, Biberovic 8, Barthel 6, Perez

Zalgiris: Walkup 11, Hayes 5, Grigonis 10, Jokubaitis 8, Lauvergne 6, Lekavicius 12, Jankunas 3, Rubit 4, Vasturia, Lukosiunas, Geben 2

1. Periyot: 28-18

Devre: 45-26

3. Periyot: 66-46

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