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        Haberler Spor Basketbol STBL Fenerbahçe Beko: 95 - Çağdaş Bodrumspor: 58 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko: 95 - Çağdaş Bodrumspor: 58 | MAÇ SONUCU

        Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Çağdaş Bodrumspor'u 95-58 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 20:23 Güncelleme: 01.10.2023 - 20:23
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        Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan müsabakanın ilk çeyreğini 30-17 önde geçen sarı-lacivertliler, devre arasına da 51-30 üstün girdi. Fenerbahçe, üçüncü periyodu 84-46 önde bitirdiği mücadeleyi 37 sayı farkla 95-58 kazandı.

        Sarı-lacivertli ekipte 17 sayıyla mücadele eden Dorsey ile konuk takımda aynı sayıya ulaşan Artis maçın en skorer oyuncuları oldu.

        Ev sahibi takımda Hayes 16, Motley 13, Tarık Biberoviç 12, Melih Mahmutoğlu ise 10 sayıyla çift haneli skora ulaştı.

        Kenardan sadece 3 sayı katkısı alan Bodrum temsilcisinde ise Artis'in ardından John 15, Alibegovic, 14 sayı üretti.

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