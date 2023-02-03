Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'in 23. haftasında konuk ettiği Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i 101-86 yendi.

Müsabakaya Hayes-Davis ve Motley'den bulduğu sayılarla etkili başlayan Fenerbahçe Beko, birinci periyodun ilk 5 dakikasını 19-12'lük üstünlükle geçti. Sonraki bölümde, bitime 3 dakika kala farkı 11 sayıya kadar çıkaran ev sahibi ekip (26-15), konuk takımda Lammers'in etkili oyun sergilediği bu periyodu 31-27 önde tamamlamayı başardı.

İkinci periyot ilk bölümünde Almanya temsilcisi, Thiemann ve Zoosman'ın etkili oyunuyla farkı eritse de (40-40), sonraki bölümde toparlanan sarı-lacivertliler, Guduric ve Edwards'tan gelen üçlük atışlarıyla rakibine tekrar üstünlük kurdu. Fenerbahçe Beko, ikinci devreye 10 sayılık farkla, 57-47 üstün giren taraf oldu.