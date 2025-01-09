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        Haberler Bilgi Spor Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

        Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 20. haftasında Alba Berlin'i ağırlıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak basket maçı öncesinde, Fenerbahçe Beko- Alba Berlin arasında oynanacak mücadelenin maç saati taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Bir maçı eksik olan temsilcimiz Fenerbahçe Beko, haftaya 11 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda 5. sırada girdi. Peki, "Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı saat kaçta? EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 18:37 Güncelleme: 09.01.2025 - 18:38
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        Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı için nefesler tutuldu. Alba Berlin, EuroLeague’de bu sezon oynadığı 19 maçta üç galibiyet aldı. Fenerbahçe Beko- Alba Berlin arasında oynanacak mücadeleyi Carmelo Paternico (İtalya), Joseph Bissang (Fransa), Saso Petek (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek. Peki, "Fenerbahçe Beko- Alba Berlin maçı ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?" İşte detaylar...

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        FENERBAHÇE BEKO- ALBA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Fenerbahçe Beko- Alba Berlin 9 Ocak Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Ülker Arena’da oynanacak mücadele, S Sport Plus'dan canlı olarak yayınlanacak.

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