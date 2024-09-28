Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta? 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı canlı yayın kanalı!
Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya gelecek. Bu yıl 37. kez düzenlenecek mücadeleyi Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek. Heyecan dolu karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basketbolseverler ''Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati hakkında tüm detaylar…
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında mücadele edecek. Efes, kupayı 13 kez müzesine götürerek en fazla şampiyonluk yaşayan takım oldu. Sarı lacivertliler ise organizasyonda 7 kez mutlu sona ulaştı. 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı canlı yayın kanalı, tarihi ve saati basketbolseverlerin gündeminde. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Basketbolda Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'in karşı karşıya geleceği 37. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, 29 Eylül Pazar günü oynanacak.
Türkiye Basketbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı, saat 18.00’de başlayacak.
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Cumhurbaşkanlığı Kupası maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayı Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.
FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçını aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.
https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz
EFES KUPAYI 13 KEZ MÜZESİNE GÖTÜRDÜ
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez müzesine götüren Anadolu Efes, en fazla şampiyonluk yaşayan takım olarak dikkati çekiyor.
Fenerbahçe Beko ise organizasyonda 7 kez mutlu sona ulaştı.
Geçen sezon Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmüştü. Anadolu Efes ise her iki organizasyonda ikincilikle yetinmişti.