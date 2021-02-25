Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 26. haftasında Türk derbisine çıkıyor. Play-offlara kısa bir süre kala son 8'de yer almak isteyen iki temsilcimiz de galibiyet arıyor. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı yarın saat 20.45'de başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS Haber'den canlı olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI CANLI YAYIN