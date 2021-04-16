Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, TBL 29. haftasında derbiye çıkıyor. Euroleague'de 8'e katılma başarısı gösteren iki temsilcimiz de galibiyet arıyor. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı yarın saat 20.45'de başlayacaktı ancak koronavirüs salgını nedeniyle mücadele ertelendi.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI ERTELENDİ