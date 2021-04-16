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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? FB Efes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basketbol karşılaşması için heyecan dorukta. Euroleague'deki iki temsilcimizin karşı karşıya geleceği zorlu randevuya ev sahibi Fenerbahçe Beko üst üste 10 galibiyetle, konuk Anadolu Efes ise son 8 maçında aldığı 7 galibiyetle geliyor. Peki merakla beklenen Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? FB Efes maçı hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, TBL 29. haftasında derbiye çıkıyor. Euroleague'de 8'e katılma başarısı gösteren iki temsilcimiz de galibiyet arıyor. Peki Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı yarın saat 20.45'de başlayacaktı ancak koronavirüs salgını nedeniyle mücadele ertelendi.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI ERTELENDİ

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