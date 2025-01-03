Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. İki ekip bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve THY EuroLeague'de olmak üzere 3 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda ikisini Fenerbahçe Beko kazanırken 1 mücadelede ise üstün gelen taraf Anadolu Efes oldu. Peki, "Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes Euroleague maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...