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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? FB Asvel maçı biletleri ne kadar ve kaç TL? - Basketbol Haberleri

        Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        THY EuroLeague'de 4. hafta mücadelesinde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, bu akşam sahasında köklü Fransız ekibi Asvel'i konuk ediyor. Bu sezon sahasında oynadığı 2 maçı da kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, evindeki serisini sürdürmek ve yeni bir galibiyet serisine başlamak istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı ile ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:59 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:59
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        Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı için beklenen gün geldi çattı. THY EuroLeague'de 2023-2024 sezonunun favorilerinden biri olarak gösterilen Fenerbahçe, bu akşam Asvel karşısında galibiyet arıyor. Söz konusu maçın saati, yayıncı kanalı ve bilet fiyatlarına dair bilgileri derledik...

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        FENERBAHÇE BEKO ASVEL MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Beko Asvel basketbol maçı bu akşam saat 20:45'de başlayacak.

        Zorlu mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE BEKO ASVEL MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Saha içi A-D-G sıraları: ₺3500 yemek dahil

        Yellow Seats sıraları: ₺3000 yemek dahil

        Saha içi B-E-H sıraları: ₺3000 yemek dahil

        Saha içi C-F-J sıraları: ₺2750 yemek dahil

        Localar: ₺1400

        346 (Açık Loca): ₺1650 yemek dahil

        Kategori 1: ₺900

        Sky Lounge: ₺650

        Kategori 2: ₺750

        Kategori 3: ₺650

        Kategori 4: ₺550

        Kategori 5: ₺350

        Kategori 6: ₺250

        Kat 7 – 150 TL

        Öğrenci tribünü (alt kat 119 blok) - 200 TL

        Öğrenci tribünü (üst kat) - 80 TL

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        FENERBAHÇE BEKO 2023-2024 KADROSU

        Nick Calathes - Oyun Kurucu

        Raul Neto Oyun Kurucu

        Scottie Wilbekin - Oyun Kurucu

        Yam Madar - Oyun Kurucu

        Melih Mahmutoğlu - Şutör Gard

        Mert Emre Ekşioğlu - Şutör Gard

        Şehmus Hazer - Şutör Gard

        Tyler Dorsey - Şutör Gard

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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