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Haberler Basketbol EuroLeague Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika'yı ağırlayacak
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Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın Maccabi Playtika'yı ağırlayacak

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında yarın İsrail ekibi Maccabi Playtika'yı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika'yı ağırlayacak

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 5 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, haftaya averajla 13. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde çıktığı son 2 müsabakayı kazanan sarı-lacivertliler, galibiyet serisini 3 maça çıkarmaya çalışacak.

Organizasyonda 7'şer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Maccabi Playtika ise averajla 8. basamakta yer alıyor. İsrail ekibi, turnuvada oynadığı son 4 maçta sahadan mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko ile Maccabi Playtika, THY Avrupa Ligi'nde 24. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 23 müsabakanın 9'unu sarı-lacivertliler, 14'ünü ise Maccabi Playtika kazandı.

Maccabi Playtika'da forma giyen ABD'li oyuncular Derrick Williams ile James Nunnally, yarın şans bulmaları halinde eski takımlarına karşı mücadele edecek.

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